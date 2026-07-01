Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Esta piscina portuguesa esconde um detalhe que a distingue de quase todas as outras

Há 2h e 26min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Águas mornas em Portugal? Há uma praia a apenas 1h30 de Lisboa onde isso é possível

Há 3h e 26min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Após separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão reaproxima-se de ex-concorrente: «Encontrámo-nos»

Hoje às 15:23
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Não tem ar condicionado? Poucos sabem que a ventoinha pode funcionar como um

Hoje às 15:00
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

De vestido branco, Cristina Ferreira vive experiência inesquecível: «Das melhores da minha vida»

Hoje às 14:27

Tudo a postos para o bebé. Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já estão a viver na nova casa de sonho

Hoje às 14:03
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Cecília nunca esqueceu o menino que ajudou após um atropelamento. Dez anos depois, reencontrou-o de forma emocionante

Hoje às 11:55

Avô deixa tudo para cuidar do neto Dinis que não anda, não gatinha nem está de pé

Hoje às 11:44
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

10 anos depois, Yuri reencontra na TVI quem o ajudou após um atropelamento

Hoje às 11:38
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Cecília procura o jovem que viu ser atropelado há 10 anos

Hoje às 11:21
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Nova vida. Após separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão revela o que decidiu fazer

Hoje às 11:20

Depois de o vídeo onde surge cúmplice de Sara, Afonso Leitão esclarece relação com a ex-concorrente

Hoje às 11:11