Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Fora do «Big Brother Verão», Jéssica Vieira fala de Afonso Leitão: «Surpreendeu-me. Não estava à espera»
Há 28 min
Mãe de Jéssica Vieira reage ao fim do namoro da filha com Afonso Leitão: «A Jéssica é mulher demais, o Afonso é menino demais»
Há 1h e 13min
Mãe de Jéssica Vieira fala sobre romance da filha: «Agora quem não te quer sou eu, sou boa demais»
Há 1h e 15min
Jéssica Vieira responde à pergunta que todos queriam ouvir: «Sais a gostar do Afonso?»
Há 1h e 19min
Cláudio Ramos confronta Jéssica Vieira: «Se não fosses ex-namorada do Afonso, tinhas sido a vencedora?»
Há 1h e 23min
Jéssica Vieira reage a leitura de jogo de Cristina Ferreira: «Essa pergunta é curiosa»
Há 1h e 28min