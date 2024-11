Cristina Ferreira partilha momento especial em família: «Casa... família... amor»

Cristina Ferreira divulgou várias imagens do seu fim-de-semana em família.

Na legenda da publicação que fez nas redes sociais, Cristina Ferreira descreveu cada imagem que partilhou: «1. Isto dava um quadro; 2. Flores de amor; 3. A massa da minha mãe; 4. Na oficina; 5. Perspetivas; 6. Bacalhau espiritual».

Entre outras coisas, a apresentadora deu destaque à comida da mãe e à oficina do pai, partilhando um pouco da sua realidade paralela à de apresentadora. É no lugar que a viu nascer, na Malveira, e junto dos seus que encontra um refúgio confortante e que fez questão de partilhar com os que a seguem o que de melhor tem.

As imagens partilhadas geraram várias reações entre os seus seguidores. «Casa... família ...amor 💜», «Sabores, cheiros e conforto da família 😍» e «Que bom ser feliz nas nossas raízes, Cristina 🙏❤️» são alguns dos comentários que se podem ler.

Os domingos de Cristina Ferreira

Recorde-se que a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI conduz, todos os domingos, a apresentação do «Secret Story» e, por isso, sexta-feira e sábado são os seus dias de descanso, que aproveita para colecionar momentos junto da família e do namorado, João Monteiro. Ao domingo, a apresentadora também usufrui de algum tempo com a família, no entanto, as suas noites são passadas na Venda do Pinheiro, no estúdio onde acontecem as galas do reality show.

O reencontro com o amor

Lembre-se ainda que foi depois de vários anos solteira que Cristina Ferreira conheceu o atual companheiro em 2023, durante a apresentação do «Big Brother», reality show onde o irmão de João Monteiro, namorado de Cristina Ferreira, se sagrou vencedor.

Veja, na galeria em cima, algumas fotografias de Cristina Ferreira em contexto familiar e profissional.