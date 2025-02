Cristina Ferreira usou um presente de João Monteiro na Gala da TVI e ninguém sabia... Note agora

Na Gala de Aniversário da TVI em 2024, Cristina Ferreira destacou-se com dois looks deslumbrantes. Porém, um pormenor discreto passou despercebido: uma pulseira que ela usava no pulso esquerdo. À primeira vista, parecia um simples acessório, mas a apresentadora revelou depois o verdadeiro significado por trás dele. A pulseira era, na realidade, um presente do seu namorado, João Monteiro.

Em março de 2024, no programa «Dois às 10», Cristina notou que Diogo Amaral usava uma pulseira igual e aproveitou para contar que a sua tinha sido dada por João Monteiro. Recorde o momento aqui.

Veja, na galeria em cima, várias fotos de Cristina Ferreira na Gala de Aniversário da TVI de 2024 e note no detalhe que, há um ano, passou ao lado de todos.