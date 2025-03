Cuca Roseta mostra novo namorado três meses após o fim do casamento

Cuca Roseta voltou a encontrar o amor, três meses após o fim do seu casamento de sete anos com João Lapa. A separação, que ocorreu nos últimos dias de dezembro, deu lugar a uma nova fase na vida da artista, que surgiu, recentemente, pela primeira vez, ao lado de um novo companheiro. Trata-se de Manel Rodrigues, instrutor de ioga e fundador da Manu School of Yoga.

Veja, no vídeo em baixo, quem é o novo amor de Cuca Roseta.