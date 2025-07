Dália Madruga em lágrimas ao falar da depressão do marido, que o levou a suspender a carreira

Marcos Tenório Bastinhas, um dos cavaleiros tauromáquicos mais conhecidos do país, partilhou no programa “Dois às 10”, da TVI, o momento mais difícil da sua vida. A decisão de suspender a temporada taurina não foi apenas um ato profissional, mas uma medida urgente para cuidar da saúde mental. O toureiro revelou estar a atravessar uma depressão profunda e, ao lado da mulher, Dália Madruga, falou com honestidade e emoção sobre os sinais, os medos e a luta diária.