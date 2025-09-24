Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Com 15 anos e 6 tumores, Íris luta para sobreviver: «Mete medo, mas sei que vou vencer»

Há 13 min

Com 15 anos e a lutar contra seis tumores, Íris fala do apoio dos amigos: «Eles também acreditam que eu vou vencer»

Há 32 min

Carlos sobre a enteada que luta, com 15 anos, contra seis tumores: «Disseram que não teriam cura para a Íris»

Há 34 min

Aos 15 anos, Íris luta contra seis tumores: «É uma história que mete medo»

Há 42 min

«Chamo-me Íris, tenho 15 anos e estou a lutar contra seis tumores»: Um testemunho que o vai deixar sem palavras

Há 43 min

Renata Reis sobre Lídia, concorrente do «Secret Story 9»: «Ela vai provocando»

Há 47 min

Cristina Ferreira sobre o «Secret Story 9»: «O Dylan ainda não percebeu nada da Vera e da Inês, pois não?»

Há 51 min

«É uma das protagonistas»: Saiba quem é a concorrente do «Secret Story 9» que mereceu destaque entre os comentários

Há 57 min

Cristina Ferreira lança a questão: «Gostavam que a Liliana ouvisse o Zé?»

Há 58 min

Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»

Há 1h e 9min

Gonçalo Quinaz não poupa críticas a Fábio, concorrente do «Secret Story 9»: Acho um miúdo tonto»

Há 1h e 13min

Comentador destaca prestação de concorrente do «Secret Story 9»: «Está um passo à frente de todos os outros»

Há 1h e 13min