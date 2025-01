Descubra as Maldivas de Portugal: Esta ilha a 2 horas de Lisboa é o destino perfeito para umas férias paradisíacas sem gastar muito

Ainda não planeou as suas férias de verão? Temos a sugestão ideal, e está bem perto de si! Já conhece as famosas Maldivas de Portugal? Falamos da Ilha da Armona, um verdadeiro paraíso localizado no Algarve, que se tornou um destino perfeito para quem procura relaxar em praias deslumbrantes.

A Ilha da Armona é uma das ilhas que compõem a Ria Formosa e encontra-se a poucos quilómetros da cidade de Olhão. Com uma beleza natural quase intocada, é a sua água cristalina e as praias serenas que atraem os turistas. Esta é considerada um dos maiores tesouros do sul de Portugal, com uma paisagem que lembra as famosas Maldivas.

Esta ilha separa as águas salgadas do mar das águas doces da Ria Formosa, criando um ambiente único que vale a pena explorar. As suas extensas praias, banhadas por águas de diferentes temperaturas, tornam-na num destino imperdível para quem deseja escapar da agitação.

Apesar de ser bastante popular entre os turistas, a Ilha da Armona ainda preserva o seu charme simples e natural. Aqui não encontrará grandes hotéis ou resorts, mas apenas casas típicas para alugar, um parque de campismo e alguns pequenos minimercados, cafés e restaurantes para tornar a sua estadia ainda mais agradável.

Para chegar a este pedaço de paraíso, terá de viajar de barco. Pode optar por um ferryboat que parte do Porto de Recreio de Olhão ou, se preferir mais comodidade, há também a possibilidade de apanhar um taxiboat.

Se procura um destino de férias tranquilo, rodeado pela natureza e com praias deslumbrantes, a Ilha da Armona é, sem dúvida, a escolha ideal para um verão inesquecível em Portugal.

Veja, em cima, a galeria de fotos que preparámos para si com as paisagens mais deslumbrantes da Ilha da Armona.