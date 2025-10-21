Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Mudança de hora está à vista. Quando começa o horário de inverno?

Há 8 min

Cristina Ferreira confronta Zé depois de declarações do ex-noivo de Liliana: «Sentiste que eu incentivei porquê?

Há 1h e 0min

Filho de Susana Gravato confessou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o País

Há 1h e 41min

Assassínio da vereadora de Vagos: as falhas que terão traído o filho de 14 anos e o papel decisivo das câmaras de vigilância

Há 1h e 45min

Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país

Há 1h e 50min

Suzana Garcia sobre o filho da vereadora da Câmara de Vagos: «Não tem noção de como o irmão de 18 anos vai olhar para ele»

Há 1h e 53min

Há uma coisa que Zé gostava que Liliana fizesse quando sair do «Secret Story»

Há 2h e 7min

Jovem de 14 anos que matou a mãe a tiro não vai ser preso. Filho da vereadora da Câmara de Vagos terá outro destino

Há 2h e 8min

«Era muito amoroso com a mãe», dizem do filho de Susana Gravato. Então, o que o terá levado a matá-la?

Há 2h e 10min

Zé fala dos pais de Liliana e explica o motivo de não terem enviado presente para a filha

Há 2h e 17min

«Amas a Liliana?»: Zé é confrontado e deixa garantia sobre futuro com a ex-noiva

Há 2h e 27min

Zé está disponível para amar? Eis o que diz o ex-noivo de Liliana — Veja a conversa completa

Há 2h e 28min