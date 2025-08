Foi com emoção e profunda saudade que Sofia Bernardeco recordou no “Dois às 10” o pai, António, um homem que considera ter sido o seu maior pilar e melhor amigo. Militar da GNR, bombeiro e homem de causas, António dedicou a vida a ajudar os outros — mas, no momento em que mais precisou, a filha sente que esse apoio lhe faltou.