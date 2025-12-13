Drenagem automática e bancada sempre seca: este escorredor conquistou mais de 3 mil pessoas

Este artigo pode conter links afiliados*

Com mais de 3 mil avaliações e uma média de 4,6 estrelas, este escorredor MAJALIS destaca-se pelo sistema de drenagem giratória de 360° que elimina completamente a acumulação de água na bancada — um pormenor que faz toda a diferença em cozinhas com pouca ventilação. A estrutura de dois níveis comporta até 11 pratos, 16 taças, 4 copos, uma tábua, cerca de 20 talheres e espaço para panelas, enquanto os suportes laterais organizam utensílios e copos. Por 38€, oferece tapete de secagem incluído, base antiderrapante e montagem descomplicada. As 300 unidades vendidas no último mês confirmam o que os utilizadores garantem: é uma mudança completa na forma de organizar e secar a loiça.

