Durante 6 anos, mãe espancava filha até esta ficar inconsciente: «Bate-me, mata-me!»

Crescer deveria ser sinónimo de afeto, segurança e amor. Para Ana Simões, no entanto, a infância foi uma travessia sombria marcada pelo luto, pela violência e por um silêncio doloroso. A morte inesperada do pai, quando tinha apenas sete anos, foi o ponto de viragem que transformou a vida de Ana num pesadelo diário.

Sem o marido, a mãe de Ana tornou-se uma mulher amarga, sobrecarregada com duas filhas e um negócio que não sabia gerir. A tristeza e frustração rapidamente se transformaram em raiva — e Ana, ainda uma criança, passou a ser o alvo. «Lembro-me que tudo era uma desculpa para ela me bater», contou hoje Ana, com a coragem de quem já não se esconde.

Entre os 11 e os 16 anos, as agressões físicas tornaram-se constantes. Um cinto com tachas era muitas vezes o instrumento da violência. Ana escondia as nódoas negras com roupas largas, calças e camisolas de manga comprida. Sentia vergonha, mas principalmente medo. «Ela batia-me até não aguentar mais», recordou. Num dos episódios mais cruéis, durante uma agressão em que a mãe lhe batia com a cabeça nos azulejos, num ato de desespero, Ana implorou: «Bate-me, mata-me!».

Durante anos, viveu em silêncio. Nunca contou nada a ninguém. O desamor materno foi uma prisão invisível. «Fui crescendo sem o amor de ninguém», resumiu Ana.

Aos 18 anos, decidiu mudar o rumo da sua história. Saiu de casa, determinada a encontrar uma vida melhor. E encontrou. Com o tempo, conheceu o amor e casou-se. Reconstruiu-se por dentro, mesmo com as cicatrizes do passado.

Mas Ana não virou costas à mulher que lhe causou tanto sofrimento. Continuou a visitar a mãe, a ajudá-la, a cuidar dela. «Desculpei-a e tentei ser a melhor filha dentro das minhas obrigações», disse, com uma maturidade que surpreende. A sua força não está apenas em ter sobrevivido, mas em ter perdoado.

A história de Ana é uma ferida aberta que ainda hoje comove. Mas é também uma lição de resistência, empatia e capacidade de renascer, mesmo depois de tudo.