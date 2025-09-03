Durante a luta contra o cancro, Leonor viu falecer 12 crianças: «E se um dia for eu?»

Aos 10 anos, Leonor recebeu uma notícia que mudou para sempre a vida dela e da família: foi diagnosticada com leucemia. O choque inicial deu lugar a uma longa batalha marcada por tratamentos agressivos, internamentos prolongados e a constante ameaça da perda.

“O primeiro choque de realidade foi quando fiz a primeira quimioterapia. Assustei-me quando vi aqueles meninos todos carecas”, recorda.

Durante os anos em que esteve internada no IPO, Leonor perdeu 12 crianças que conheceu, incluindo dois amigos muito próximos.