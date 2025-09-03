Durante a luta contra o cancro, Leonor viu falecer 12 crianças: «E se um dia for eu?»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:57
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Aos 10 anos, Leonor recebeu uma notícia que mudou para sempre a vida dela e da família: foi diagnosticada com leucemia. O choque inicial deu lugar a uma longa batalha marcada por tratamentos agressivos, internamentos prolongados e a constante ameaça da perda.

“O primeiro choque de realidade foi quando fiz a primeira quimioterapia. Assustei-me quando vi aqueles meninos todos carecas”, recorda.

Durante os anos em que esteve internada no IPO, Leonor perdeu 12 crianças que conheceu, incluindo dois amigos muito próximos.

Fotos

Ruben Silvestre e Ana Soares já sabem o sexo do bebé. Veja a revelação feita em direto!

Hoje às 11:25

Mafalda Carvalho revela como descobriu ser "a outra" ao fim de dois anos de namoro

Hoje às 10:43

Em testemunho raro, ministra da Saúde partilha a sua história de vida

Ontem às 12:11

Famosa influencer portuguesa anuncia sexta gravidez

1 set, 15:58

Lembra-se de Cristina assim? A nossa apresentadora precisa de ajuda

29 ago, 09:37

Foi obeso em jovem, entrou no «Secret Story» e hoje ajuda pessoas a transformarem o seu corpo

28 ago, 12:06

Como está Zé Miguel, 15 anos após entrar no «Secret Story» com o segredo: «Já tive mais de 250 relacionamentos»?

28 ago, 11:44

«Somos almas gémeas»: este é o homem que conquistou o coração de Cuca Roseta

27 ago, 12:22
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»

Ontem às 12:50

Chá revelação: Descobrimos se Ruben Silvestre e Ana Soares vão ter um menino ou menina

Hoje às 11:41

Pela primeira vez, Márcia Soares comenta ligação a Luís Gonçalves

Ontem às 10:32

Jandira Dias separou-se do pai dos filhos: «Controlava até a água que eu bebia»

Ontem às 10:41

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

Ontem às 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

29 ago, 17:54

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

28 ago, 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

28 ago, 16:00

Descobrimos como preparar pão de queijo na air fryer

28 ago, 15:00

Fora do Estúdio

Aos 25 anos, a vida de Cláudio Ramos era muito diferente. Apresentador partilha foto inédita

Há 3h e 11min

Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»

Hoje às 08:58

Ruth Marlene declara-se a famosa cantora: «Nunca me traiu»

Ontem às 16:08

A lutar contra um cancro, antiga apresentadora da TVI declara-se ao companheiro: «Obrigada por me teres trazido felicidade»

Ontem às 09:13