Durante quatro anos, Ana sofreu violência doméstica na casa da mãe e esta nunca se apercebeu

Ana Costa, de 25 anos, tem uma história marcada pela dor, mas também pela coragem. Durante quatro anos, viveu uma relação abusiva e violenta — tudo isto dentro da casa da própria mãe, sem que ninguém se apercebesse do que se passava.

Em conversa no programa «Dois às 10», Ana revelou o sofrimento em silêncio e o impacto que isso teve na relação com a mãe, Maria Adelaide, que hoje assume, com emoção: “Sinto-me culpada"