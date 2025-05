É impressionante o que este homem de 83 anos faz: «Diziam que era mongoloide»

A história de Manuel e do seu filho Sílvio, que tem trissomia 21, é um verdadeiro testemunho de amor incondicional. Manuel tem 83 anos e dedica a sua vida ao cuidado do filho, com quem partilha todos os momentos: «Não vamos a lado nenhum sem o Sílvio: casamentos, festas, tudo. É um menino muito querido».

Manuel emociona-se ao falar do filho: «O Sílvio para mim é o meu filho querido. Além de todos os outros, que são flores de jardim, o Sílvio é a flor maior». Apesar de ter outros filhos, assume sem hesitar que a ligação com Sílvio tem uma força especial. Lembra-se bem de quando ele nasceu e os médicos usaram um termo desconhecido: «Disseram que era mongoloide, nem sabíamos o que isso era». Mais tarde, já na escola, ouviu uma professora dizer: «O Sílvio nunca vai aprender o nome dele. Não pode continuar nesta escola, tem de ir para uma escola especial».

As dificuldades foram muitas, sobretudo financeiras. Durante sete anos, Manuel teve de pagar um táxi de Viseu para o Porto para levar o filho três vezes por semana aos tratamentos, sem qualquer ajuda ou comparticipação. Um dos filhos chegou mesmo a dizer que ia deixar de estudar, porque iam ter muitas despesas com o Sílvio, algo que entristeceu profundamente os pais, não queriam que os outros filhos fossem prejudicados. Ainda assim, nunca hesitaram: «Nunca desisto dos meus filhos, deste então nem pensar. É o coração de pai a falar. Não sou eu. É o meu coração que está a falar».

Manuel garante que nunca sentiu tristeza ou medo do futuro. Ele e a esposa assumiram desde o início esse compromisso com o filho, e têm-no cumprido com coragem e ternura. A história de Manuel e Sílvio é, nas palavras do próprio, «uma tarefa de uma vida inteira», mas também uma lição eterna sobre o que é verdadeiramente o amor de um pai.