É um candeeiro? É uma ventoinha? É o gadget mais versátil deste verão

Este artigo pode conter links afiliados*

O Brizy Foldable da Mellerware é mais do que um simples candeeiro de teto: com pás retráteis e motor silencioso, transforma-se numa ventoinha potente e quase invisível quando desligada. A função reversível permite usá-lo também no inverno para melhor distribuição do ar quente, e o motor DC consome até 70% menos energia. Com iluminação LED ajustável em intensidade e temperatura, adapta-se a qualquer ambiente. Já foi comprado mais de mil vezes no último mês e soma mais de 2.000 avaliações positivas na Amazon. Atualmente custa 139€ e continua a liderar o top de vendas graças à sua combinação de design, funcionalidade e silêncio absoluto.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.