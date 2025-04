Eduardo alugou um quarto ao amigo, este mudou de sexo e agora são marido e mulher

No programa «Dois às 10», conduzido por Cristina Ferreira, foi partilhada uma história de amor invulgar e profundamente comovente. Eduardo e Mariana são hoje marido e mulher, mas o caminho que os levou até aqui foi marcado por coragem, transformação e superação.

Pedro era o nome com que Mariana nasceu. Apesar de ter nascido homem, Mariana confessou que nunca se sentiu bem no corpo em que vivia. «Foi um processo complicado, muito longo e muito sofrido. Cada vez se isolava mais e teve muitas repercussões a nível psicológico e social”, contou Eduardo, que conheceu Pedro ainda em idade escolar. Já em adulto e a cumprir serviço militar, Eduardo alugou um quarto ao amigo e, com o tempo, foi conhecendo a sua verdadeira identidade: «O Pedro desabafou comigo que não se sentia no corpo em que estava. E com o tempo, começou a surgir a Mariana».

O que começou como uma amizade sólida transformou-se, naturalmente, numa relação amorosa. «O apaixonar começou quando a Mariana começou a vir ao de cima. Apaixonei-me pela garra dela, pela mulher que é, uma mulher de armas, trabalhadora. Sempre me considerei heterossexual, e foi isso que me fez esperar. Apaixonei-me por uma mulher. A Mariana é uma mulher completa, só não pode ter filhos».

Eduardo foi claro ao descrever a intimidade entre ambos após a cirurgia de reatribuição sexual: «A parte íntima é como entre um homem e uma mulher. Não há diferença». A relação, embora marcada pelo amor, não tem sido isenta de dificuldades, sobretudo devido ao preconceito. «As pessoas mais próximas de mim afastaram-se. Nem no meu trabalho sabem da minha relação», admitiu. Ainda assim, Eduardo assegura: «Não tenho receio. A Mariana tornou-se a mulher da minha vida. E é para ficar».

Mariana, hoje com o processo de transição completo, falou também das suas memórias mais marcantes. «A minha primeira situação de disforia foi no casamento do meu tio. Queria ir de vestido, mas os meus pais não compreendiam. Queriam que fosse de azul e bermudas». Cresceu sentindo-se diferente, incompreendida. «Sempre fui uma criança especial, que se isolava. Diziam que era homossexualidade, mas era muito mais profundo que isso», contou.

Mariana relatou também momentos de grande dor emocional: «Estive numa relação com uma mulher e os momentos de prazer revoltavam-me. Queria estar no lugar dela. Isso mexeu comigo psicologicamente. Tive tentativas de suicídio. Queria chamar a atenção para ver se algum médico me ajudava».

Hoje, apesar das cicatrizes físicas e emocionais, Mariana está em paz com a sua identidade e encontra no amor de Eduardo o apoio que tanto procurou. «Tenho traços masculinos e as pessoas confundem, mas isso já não me afeta. Se não fosse o Eduardo, essa pessoa incrível, não tinha conseguido», disse.

A história de Eduardo e Mariana é uma ode à aceitação, ao amor sem rótulos, e à coragem de viver de forma autêntica. Num mundo onde o preconceito ainda se impõe, o casal desafia barreiras e mostra que o amor verdadeiro encontra sempre o seu caminho.