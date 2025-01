Ela é uma das figuras mais icónicas do Brasil e está de volta ao centro das atenções. Quem é?

Cláudia Abreu é uma das atrizes mais reconhecidas no mundo. Com uma carreira sólida, marcada por papéis memoráveis, a atriz conquistou tanto o público não só o público do Brasil, mas também o do resto do mundo, ao longo de mais de três décadas de atuação.

Início da carreira e primeiros sucessos

Nascida em 12 de outubro de 1970, no Rio de Janeiro, Cláudia Abreu iniciou sua carreira artística ainda jovem. O seu primeiro papel de destaque foi na novela «Hipertensão», em 1986, mas foi com a participação em produções como «O Outro», em 1987, e «Que Rei Sou Eu?», em 1989, que esta começou a se destacar.

Novelas de sucesso

Ao longo dos anos, Cláudia Abreu protagonizou diversas novelas de grande sucesso, entre elas:

«Barriga de Aluguel» (1990) «Anos Rebeldes» (1992) «Celebridade» (2003) «Belíssima» (2005-2006) «Cheias de Charme» (2012)

Cinema e teatro

Além de sua sólida carreira na televisão, Cláudia Abreu também brilhou no cinema e no teatro, com destaque para filmes como «Os Desafinados», em 2008, e «Rio, Eu Te Amo», em 2014, e peças como «Pluft, o Fantasminha».

Em 2024, Cláudia Abreu foi escolhida para protagonizar a série «Sutura», da Amazon Prime Video, cujo enredo é baseado em um thriller médico. Na série, Cláudia Abreu interpreta «Dra. Mancini», uma cirurgiã de elite atormentada por tremores nas mãos, mas que quer voltar a operar. Junto com um estudante de medicina que exerce ilegalmente, ambos passam a atuar como médicos do crime, dando início a uma perigosa vida dupla onde escapar se pode provar o impossível.