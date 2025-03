Ela perdeu 9 quilos em 3 semanas e ninguém a reconhece... saiba quem é a estrela da TVI!

No programa "Dois às 10", apresentado por Cristina Ferreira e Claudio Ramos, a convidada especial foi Tia Cátia, uma figura habitual do programa, que partilhou a sua impressionante jornada de perda de peso. Tia Cátia revelou que conseguiu perder nove quilos, um feito notável que surpreendeu os apresentadores. "Não estás metade, mas estás quase!", brincou Cristina Ferreira destacando a transformação visível de Tia Cátia.

Tia Cátia explicou que, aos 40 anos, chegou ao seu auge de peso e entre os 42 e os 52 anos perdeu 10 quilos, mas nunca conseguia descer dos 90 quilos, admitindo que, apesar dos seus esforços, não conseguia ultrapassar essa barreira. Cristina Ferreira, surpreendida, comentou: "Ninguém diz que tinhas 90 quilos", fazendo referência à aparência jovial e saudável de Tia Cátia. No entanto, Tia Cátia revelou que chegou a pesar 100 quilos e que, apesar de não se sentir mal com o peso, começou a preocupar-se com o futuro. "Não me sentia mal, mas comecei a preocupar-me não com os 52 anos, mas com os 62, os 72. Quero ter qualidade de vida", explicou, destacando a importância de cuidar da saúde.

Com problemas de diabetes, hipertensão e colesterol elevado, Tia Cátia decidiu tomar uma atitude mais drástica e fez uma cirurgia metabólica. "Fiz cirurgia e fui trabalhar cinco dias depois", contou ela, impressionando os presentes com a sua recuperação rápida e a sua determinação. Cláudio Ramos, curioso, perguntou se sentiu dores após a cirurgia, e Tia Cátia respondeu com um sorriso: "Não, zero". Ela acrescentou, rindo, que agora, ao olhar para as rolhas de cortiça, quase as considera um "snack", brincando com a sua nova visão sobre a alimentação.

Explicando a sua mudança de mentalidade, Tia Cátia disse: "Achava que não comia muito, mas agora, com a quantidade que como, vejo que, afinal, eu comia muito". Esta reflexão foi um momento importante da conversa, pois destacou como o processo de perda de peso não é apenas físico, mas também envolve uma mudança de hábitos alimentares e uma nova percepção sobre a comida.