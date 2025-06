Ele sabia que o fim estava próximo. E este foi o vídeo que deixou para a família

Hélder nasceu numa família humilde e tudo o que conquistou foi fruto do trabalho dele. Foi esse espírito de resiliência que o moldou desde cedo. Aos 16 anos, conheceu Leandra, a mulher da sua vida, com quem construiu uma história marcada por amor, sacrifícios e uma ligação inquebrável. Leandra e Hélder casaram-se há 25 anos e, juntos, tiveram três filhos — uma família unida, onde o amor e a dedicação sempre foram prioridade.

Durante a infância, Hélder enfrentou dificuldades financeiras. Mas mesmo com os obstáculos, nunca perdeu o sorriso nem a vontade de crescer. Já adulto, encontrou na gastronomia uma paixão e começou a partilhar receitas nas redes sociais, um projeto que só nasceu graças ao incentivo da filha mais nova, Camila.

Camila sempre foi uma presença constante ao lado do pai. «Sempre tentei acompanhá-lo ao máximo e dizer o quanto o amava e amo», confessou emocionada. Ela foi também a responsável por dar visibilidade ao talento do pai, ajudando-o a ser reconhecido nas redes. Já Bianca, a filha mais parecida com Hélder, descreve-o como o seu herói.

Mas a felicidade familiar foi abalada há três anos, quando Hélder recebeu um diagnóstico devastador: cancro do cólon em estado avançado. Os primeiros sintomas foram subtis — cansaço, dores, sangue nas fezes — mas os exames confirmaram o pior: já não havia cura possível. «O meu marido entrou no carro e disse-me que tinha cancro… Fiquei em choque», partilhou Leandra, com a dor ainda visível na voz.



Hélder enfrentou o cancro com coragem. Durante dois anos e meio fez quimioterapia, mas em outubro passado os tratamentos deixaram de surtir efeito. A doença espalhou-se por vários órgãos e, em janeiro deste ano, o seu estado de saúde agravou-se. Foi internado na Páscoa e, nas últimas duas semanas de vida, permaneceu no hospital. Completou 51 anos durante o internamento. No dia 6 de maio, faleceu, deixando um vazio imenso.

Bianca, movida pela urgência da situação, antecipou o casamento para poder viver um dos seus maiores sonhos: dançar com o pai no dia mais importante da sua vida.

Antes de morrer, Hélder deixou um vídeo com uma mensagem especial para a família. Deu instruções a Leandra para que só o procurasse após a sua partida. A família só teve coragem de ver o vídeo uma semana depois da morte.

Leandra esteve com o marido até ao último suspiro. «Dava por mim à procura dele e percebi que já não existe mais», disse, com o coração apertado. Foi ela quem aprendeu as receitas com Hélder para continuar com o restaurante, tentando manter viva uma parte dele.

Camila, com o olhar cheio de saudade, não escondeu o que sente: «Considero-o o maior amor da minha vida, mesmo que já não esteja cá».

A história de Hélder é, acima de tudo, um testemunho de amor, superação e legado. Ele partiu, mas deixou muito mais do que saudade: deixou memórias, ensinamentos e um amor que transcende o tempo.