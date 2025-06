Élvio Santiago fez um transplante capilar: «Estou tão, mas tão feliz com o resultado»

O cantor Élvio Santiago esteve esta manhã no «Dois às 10», onde surpreendeu ao revelar que fez um transplante capilar. A mudança de visual não passou despercebida a Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, que elogiaram o novo look do artista.

Sobre a decisão, Élvio foi claro: “Sentia-me bem, mas em termos de imagem, nesta vida de artista temos de estar bem.”

O cantor falou ainda sobre a autoestima e a dificuldade que muitos têm em assumir a importância da aparência: “As pessoas têm medo de assumir que afeta a autoestima.”

Veja, na galeria, o antes e depois do cantor e ex-concorrente do reality show «Dilema».