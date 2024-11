Em dia de folga, Cristina Ferreira mostra passeio com o namorado: «Amor com amor se paga»

Tal como tem sido costume, às sextas-feiras, Cristina Ferreira (47 anos) não marcou presença no programa das manhãs «Dois às 10», nem irá marcar no Especial do «Secret Story». À sexta-feira, a apresentadora costuma estar de folga à sexta-feira, visto que está no grande ecrã de domingo a quinta-feira.

Ora aproveita para viajar, ora aproveita para desfrutar de um dos lugares mais especiais para si: a Ericeira. E foi o que aconteceu esta sexta-feira.

Parte da manhã de Cristina Ferreira foi passada a fazer algo de que a apresentadora não prescinde: caminhar. «Caminhada feita. O exercício é parte essencial do meu dia-a-dia», escreveu na legenda da story que partilhou.

Cristina Ferreira partilhou nas stories ainda algumas fotografias captadas durante a caminhada. «Amor com amor se paga», pode ler-se num azulejo que a apresentadora fotografou durante o passeio matinal.

Numa publicação que fez sobre a manhã de sexta-feira, escreveu: «Ser. A maior das liberdades. 🤍».

Já o namorado da apresentadora, João Monteiro, também partilhou uma story no mesmo lugar que Cristina Ferreira, numa praia, na Ericeira, o que indica que foi um passeio a dois.

Recorde-se que não é a primeira vez que a apresentadora partilha registos da sua sexta-feira e sábado em família. Veja aqui outros registos partilhados por Cristina Ferreira.