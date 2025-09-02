Em testemunho raro, ministra da Saúde partilha a sua história de vida

  Dois às 10
  Hoje às 12:11
Nascida em Bissau, em plena Guiné Portuguesa, Ana Paula Martins viveu uma infância feliz, a correr e dançar descalça nas ruas, até que a escalada de violência em 1973 a obrigou a deixar África, com apenas oito anos, para viver em Portugal com os avós maternos.

Filha de uma professora primária e do único farmacêutico da cidade, cresceu entre os livros e a paixão pela ciência. Não conseguiu concretizar o sonho de ser médica, mas seguiu as pisadas do pai e do avô, formando-se em Ciências Farmacêuticas.

Foi docente universitária durante 27 anos, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e administradora do Centro Hospitalar Lisboa Norte antes de ser convidada para o cargo de ministra da Saúde.

