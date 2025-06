Encantaram-se um pelo outro na infância e estão juntos há mais de 60 anos. A história de amor que nos deixou em lágrimas

Era amor à primeira vista. Assunção Iglésias tinha apenas 12 anos quando conheceu José, então com 18, e logo o coração começou a bater mais forte. O que parecia uma paixão juvenil rapidamente se revelou um amor eterno.

José foi o único namorado de Assunção. Durante seis anos, viveram um namoro repleto de cumplicidade, cartas e promessas, até ao casamento a 27 de junho de 1963. José esperou que Assunção fizesse 18 anos para casar e assim aconteceu: ela com 18, ele com 24. Um amor que perdura há mais de seis décadas – em 2025, celebram 62 anos de casados.

A separação mais dura aconteceu quando José foi mobilizado para a Guerra na Índia. Aos 20 anos, José foi para a tropa para a Índia e Assunção ficou devastada. A angústia e o medo marcaram essa fase difícil. «Pus o luto quando ele partiu para a guerra na Índia… não havia listas de vivos!», recordou Assunção. José foi mesmo feito prisioneiro de guerra. Apesar da distância e do sofrimento, o amor sobreviveu. Assunção ficou sem comer para comprar selos e enviar cartas a José. Nessas cartas trocadas com tanto esforço, faziam promessas e renovavam o compromisso.

Em março de 1962, José regressou inesperadamente a Portugal. Sem perder tempo, pediu logo Assunção em casamento. No ano seguinte, uniram-se oficialmente, e começaram uma vida de trabalho e amor. Assunção e José tiveram dois filhos e trabalharam sempre juntos. Durante anos, tiveram uma mercearia e vendiam fruta de porta em porta – sempre lado a lado.

Assunção e José construíram uma vida juntos, lado a lado, em todos os sentidos. Hoje, com 85 anos, José ainda trabalha. E o amor continua firme. «Conheço-o pelo fio dos cabelos!», disse Assunção, com ternura. Já José, com humor e carinho, revelou: «O segredo é ter muita paciência para nos aturarmos». «Damos sempre um beijinho antes de ir dormir», garantiram ainda, acrescentando que gostavam de partir ao mesmo tempo.

Apesar das discussões ocasionais, o amor vence sempre: «Às vezes discutimos, mas meia hora depois não há rancores… Ainda é amor». Hoje, o casal celebra uma vida inteira de partilha. Um amor que resistiu à guerra, à distância, ao trabalho duro e ao passar do tempo. Um amor que nasceu na infância de Assunção e se manteve firme até hoje, quase como um pacto selado desde o primeiro olhar.