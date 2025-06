Entrámos na autocaravana onde vive o cantor Miguel Azevedo durante as digressões. E é incrível

Acompanhar Miguel Azevedo durante um dia de concerto é mergulhar no ritmo acelerado e apaixonado de um artista que vive intensamente cada instante da sua carreira. Foi exatamente isso que fizemos: estivemos com o cantor num dos dias da sua digressão e descobrimos um lado mais íntimo e surpreendente do artista.

Entre ensaios, viagens e preparativos para o espetáculo, Miguel abriu-nos as portas da sua autocaravana – o seu refúgio sobre rodas. Muito mais do que um simples meio de transporte, este espaço é um verdadeiro lar. Acolhedor, cheio de pormenores pessoais e marcado por histórias de estrada e momentos inesquecíveis, é lá que o cantor encontra o seu equilíbrio em dias de correria.

Mas este dia especial teve ainda mais surpresas. Miguel mostrou-se ao lado de Tatiana Lopes, com quem casou recentemente, pela segunda vez. O casamento aconteceu no passado dia 17 de maio e apanhou todos de surpresa. O casal, que já tinha vivido uma separação, retomou a relação longe dos holofotes e escolheu o próprio dia do casamento para partilhar a feliz novidade com os seguidores. As imagens divulgadas deixaram os fãs em êxtase e deram um novo fôlego à história de amor dos dois.

Um dia na estrada com Miguel Azevedo mostra-nos que, por trás do artista de palco, existe um homem de afetos, histórias vividas e uma autocaravana que é quase um diário sobre rodas.