Esqueça os voos longos! O paraíso está a uma hora de Lisboa

A Serra da Arrábida, situada em Setúbal, é um verdadeiro paraíso natural, onde as praias de águas cristalinas e a vegetação exuberante se encontram em harmonia. A região oferece alguns dos cenários mais deslumbrantes de Portugal, com praias tranquilas e isoladas, perfeitas para quem procura serenidade e beleza intocada.

As praias da Serra da Arrábida são famosas pela sua água azul turquesa e areais dourados. O Portinho da Arrábida é uma das mais procuradas, com um ambiente calmo e uma vista deslumbrante para o mar. As praias de Galapos, Galapinhos e Coelhos também se destacam, oferecendo um ambiente mais íntimo, onde é possível relaxar longe das multidões. Estas praias são rodeadas por falésias e vegetação densa, proporcionando uma sensação de isolamento e conexão com a natureza.

Além das praias, a Serra da Arrábida é um verdadeiro santuário natural. O Parque Natural da Arrábida oferece trilhos, miradouros e vistas panorâmicas espetaculares. A vegetação, composta por pinheiros, sobreiros e ervas aromáticas, é um convite a caminhadas e passeios ao ar livre. O contraste entre as montanhas e o mar cria uma paisagem única que atrai tanto os amantes da natureza quanto os turistas em busca de um refúgio tranquilo.

A região não é só de beleza natural, mas também de cultura e gastronomia. A cidade de Setúbal, próxima à serra, é famosa pelo seu peixe fresco, especialmente o choco frito. O Mercado do Livramento e o Forte de São Filipe são atrações culturais que enriquecem a visita à área, oferecendo aos turistas uma verdadeira imersão no património local.

Com praias paradisíacas, um parque natural de tirar o fôlego e uma cultura rica, a Serra da Arrábida é o destino perfeito para quem procura tranquilidade e beleza em pleno coração de Portugal.

