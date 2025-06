Esta jovem vive com as condições mais raras: A doença que a impede de tocar em qualquer pessoa

Carolina Rocha, conhecida carinhosamente como Kiki, é uma jovem de 16 anos que enfrenta diariamente uma batalha invisível, mas potencialmente mortal: vive com alergias graves desde que nasceu. A sua vida tem sido marcada por episódios sucessivos de reações alérgicas severas, algumas tão intensas que já a levaram ao hospital mais de 20 vezes. Como contou a sua mãe, Cláudia Botelho, «nós vivemos em constante alerta com ela».

As alergias de Kiki são tão sensíveis que até a inalação de farinha do lanche de um colega pode ser suficiente para desencadear uma reação grave. Comichão, manchas, inchaço e até choques anafiláticos fazem parte da sua realidade.

Foi só após vários anos de consultas, urgências e tentativas de gestão dos sintomas que Cláudia descobriu que a filha sofre de uma doença rara. Esta descoberta trouxe respostas, mas também uma nova carga emocional e prática. «Digo-lhe todos os dias que a doença não a define», afirmou Cláudia, determinada em apoiar a filha a viver para além da sua condição.

As alergias já roubaram muito a Kiki – inclusive uma das suas grandes paixões: o ballet. A jovem teve de abandonar a dança por não conseguir garantir um ambiente seguro durante as aulas. Para continuar a lutar pela sua saúde, Kiki faz medicação diária e está a realizar tratamentos de imunoterapia. Além disso, nunca sai de casa sem estar acompanhada da sua medicação de emergência.

A condição de Kiki também obrigou a família a mudar hábitos alimentares e rotinas. Na casa, apenas Cláudia, além de Kiki, tem alergias – respiratórias e ao marisco. O impacto é diário, mas a força desta família é ainda maior.

Viver com alergias graves é viver com a constante ameaça de uma reação que pode ser fatal. Mas é também viver com coragem, resiliência e o amor incondicional de uma mãe que repete, todos os dias que a doença não a define.