Estas botas usadas por Cristina Ferreira prometem esgotar — e estão com 70% de desconto

Esta manhã, para apresentar o «Dois às 10», Cristina Ferreira escolheu umas botas metalizadas em tons de cobre que já estão a dar que falar. E o melhor de tudo é que estão com um desconto imperdível: de 159,90€ para apenas 47,90€.

Cristina Ferreira nunca deixa o seu look ao acaso — e esta terça-feira não foi exceção. A apresentadora apostou num visual moderno e sofisticado, realçado por umas botas metalizadas em tons de cobre que se tornaram o ponto alto do outfit.

O brilho discreto mas marcante das botas dá-lhes um toque de ousadia e faz delas a escolha perfeita para elevar qualquer look de outono. Além de versáteis, combinam facilmente com jeans, vestidos ou até looks mais formais — sempre com aquele toque glam que é marca registada de Cristina.

As botas pertencem à coleção da marca Cristina, e estão atualmente com uma promoção que está a deixar os fãs em alvoroço: 70% de desconto. O preço original era 159,90€, mas agora podem ser adquiridas por apenas 47,90€.

É a oportunidade perfeita para apostar numa peça tendência, com assinatura nacional, e transformar o guarda-roupa desta estação.

Veja aqui onde comprar.