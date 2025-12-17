Este aspirador sem fios tem luz verde para ver o pó escondido e mais de 1.000 avaliações na Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

O Circlio NOVAX T80 é um aspirador sem fios que tem ganho destaque na Amazon com 4,6 estrelas e mais de 1.160 avaliações, conquistando especialmente quem vinha de marcas premium. Equipado com um motor de 600W e sucção de 58.000 Pa, oferece quatro níveis de potência e até 75 minutos de autonomia no modo Eco, suficiente para limpar apartamentos entre 70 e 85 m² sem interrupções. Entre as funcionalidades mais elogiadas estão a escova em "V" com luz LED verde que torna visível o pó escondido, o facto de ficar em pé sozinho durante pausas, os filtros HEPA que retêm 99,99% das partículas, e um gatilho que não precisa de ser mantido pressionado. Muitos utilizadores que trocaram aspiradores de gama alta após avaria referem estar surpreendidos com o desempenho, afirmando não notar diferenças relevantes no uso diário e destacando a relação qualidade-preço como um dos principais atrativos deste modelo.

