Este aspirador sem fios tem luz verde para ver o pó escondido e mais de 1.000 avaliações na Amazon

O Circlio NOVAX T80 é um aspirador sem fios que tem ganho destaque na Amazon com 4,6 estrelas e mais de 1.160 avaliações, conquistando especialmente quem vinha de marcas premium. Equipado com um motor de 600W e sucção de 58.000 Pa, oferece quatro níveis de potência e até 75 minutos de autonomia no modo Eco, suficiente para limpar apartamentos entre 70 e 85 m² sem interrupções. Entre as funcionalidades mais elogiadas estão a escova em "V" com luz LED verde que torna visível o pó escondido, o facto de ficar em pé sozinho durante pausas, os filtros HEPA que retêm 99,99% das partículas, e um gatilho que não precisa de ser mantido pressionado. Muitos utilizadores que trocaram aspiradores de gama alta após avaria referem estar surpreendidos com o desempenho, afirmando não notar diferenças relevantes no uso diário e destacando a relação qualidade-preço como um dos principais atrativos deste modelo.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

