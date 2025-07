Este aspirador tem 5 modos de limpeza e custa muito menos do que imagina

Este artigo pode conter links afiliados*

O Lefant M310 é um aspirador robot compacto, potente e surpreendentemente acessível, com um preço abaixo dos 100 euros. Com autonomia até 180 minutos, seis modos de limpeza e controlo inteligente via aplicação ou Alexa, adapta-se facilmente a qualquer rotina. O sistema de filtragem com filtro HEPA e o depósito de 550 ml garantem uma limpeza eficaz, mesmo em casas com animais. Com mais de 2.000 avaliações e 4,2 estrelas na Amazon, é descrito como silencioso, prático e eficiente, com pequenos limites apenas em espaços com muitos obstáculos. Uma escolha sólida para quem quer automatizar a limpeza sem gastar muito.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.