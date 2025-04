«Este capacete cheira a morto»: Esta foi a última frase de João, de 22 anos, antes de morrer numa pista de kart

No programa «Dois às 10», foi partilhada uma história comovente e revoltante que deixou o país em choque. João, um jovem de 22 anos, perdeu a vida no verão passado de forma trágica, enquanto se divertia num kartódromo com o pai e o irmão mais novo. O que deveria ser um momento de lazer transformou-se num pesadelo. Até hoje, a família continua sem respostas concretas sobre o que falhou no socorro.

O pai e a irmã de João estiveram em estúdio e emocionaram-se ao recordar o dia da tragédia. «Fomos lanchar a Gaia nesse dia e depois do lanche fomos para o karting», começou por relatar o pai. «Quando chegámos lá, paguei e fomos os três para dentro. Só sai um carro de cada vez. Ele disse a brincar que o capacete cheirava a morto».

Apesar da frase parecer uma piada na altura, acabou por se tornar uma das últimas coisas que João disse. O pai descreve com detalhe os momentos seguintes. «Saímos. Primeiro eu, depois o meu filho mais novo, depois ele. Ultrapassou o irmão e depois ultrapassou-me a mim. Passou por mim e riu-se. E depois deixou cair os braços antes de bater. O carro nem travou. Ele já tinha andado muitas vezes de kart».

Perante a gravidade da situação, o pai parou de imediato. «Eu parei logo e ele já não falava. Peguei nele e puxei-o para fora». Neste momento, a angústia tomou conta do relato: «Eu não conseguia pensar em nada».

Cláudio Ramos, visivelmente impressionado, perguntou quem decidiu levá-lo ao hospital. O pai confirmou que houve várias tentativas de pedir socorro: «O INEM tem pelo menos três telefonemas. Mas não chegou». João acabou por morrer à espera de ser socorrido, contou o pai.

A dor da família é profunda e agravada pela falta de respostas. A irmã de João falou também da revolta que sente e da ausência de explicações sobre o que correu mal naquele dia. Um jovem saudável, cheio de vida, que saiu para um passeio com a família e nunca mais voltou.