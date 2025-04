Este homem viu o pai partir diante dos próprios olhos: «Faleceu à minha frente». E a causa foi inesperada...

No programa «Dois às 10», Ricardo partilhou um testemunho profundamente marcante sobre a perda do pai, que faleceu em 2007, vítima de um AVC associado ao excesso de peso. A tragédia foi vivida de forma intensa e direta. Ricardo estava presente no momento da morte: «Teve um AVC e faleceu à minha frente».

O pai, um empresário dedicado e bem-sucedido, colocava o trabalho sempre em primeiro lugar, muitas vezes em detrimento da saúde. Ricardo, já atento aos sinais, lembra-se de o alertar várias vezes:

«Tu tens de começar a fazer treino, tens de começar a alimentar-te de uma forma diferente, tens de começar também a descansar mais».

Apesar dos apelos, o pai resistia às mudanças e mantinha os mesmos hábitos, o que, segundo Ricardo, o tornava «uma bomba relógio».

A perda, embora devastadora, tornou-se também um ponto de viragem. Ricardo transformou a dor em motivação e decidiu canalizar a experiência para ajudar os outros. Tornou-se profissional de saúde, com o objetivo de apoiar quem procura transformar a sua vida e adotar hábitos mais saudáveis.

Hoje, vê a sua missão com clareza: prevenir, orientar e inspirar. O testemunho de Ricardo é um alerta importante sobre as consequências de se negligenciar a saúde, mas também uma história de superação e propósito.