Este jovem está a viver o maior sonho pessoal e pode ser finalista do «Big Brother 2025»

Manuel Cavaco tem 21 anos, é natural de Alfragide e está a viver dois grandes sonhos em simultâneo: estudar Medicina e participar no Big Brother. No 4.º ano do curso, define-se, segundo o seu perfil no site do reality show, como uma pessoa divertida, carismática e frontal, com gosto pelo contacto humano e pelas experiências que desafiam os seus limites.

Na gala de domingo, dia 9 de junho, Manuel Cavaco deu a conhecer mais da sua impressionante história de vida, emocionando todos os colegas.