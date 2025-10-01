Este telemóvel Xiaomi junta ecrã grande, câmara potente e bateria duradoura

Este artigo pode conter links afiliados*

O Xiaomi Redmi 15 combina um ecrã amplo de 6,9 polegadas, ideal para ver vídeos, séries ou ler no telemóvel, com uma câmara dupla que captura fotos nítidas e detalhadas, mesmo em movimento. A bateria de 7000 mAh, aliada ao carregamento rápido de 33W, oferece autonomia suficiente para um ou dois dias, dependendo da forma como se utiliza o telemóvel. O processador eficiente e os 8 GB de RAM garantem desempenho fluido, permitindo abrir várias aplicações, navegar com muitas abas abertas e jogar jogos leves ou médios sem interrupções. Tudo isto num design confortável de quatro curvas, que facilita o manuseio mesmo durante longos períodos. Com o desconto de 200€ para 162€, é uma opção equilibrada e atraente para quem procura um smartphone moderno e versátil.

