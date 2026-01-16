Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Especialista chama atenção para risco de cancro ligado a prática comum no micro-ondas
Ontem às 17:00
Casada há mais de 20 anos, atriz da TVI 'abre o coração' sobre a infertilidade: «Fomos ao limite do mundo»
Ontem às 15:26
Henrique Feist recorda divórcio do marido ao fim de 25 anos de casamento: «Não é um ex-amor»
Ontem às 14:53
O desabafo comovente de uma mãe: «Quando Deus me levar, que leve a minha filha comigo»
Ontem às 14:15
Desolada, Raquel fala da tragédia que assombrou a filha: “Nunca mais ouvi a Lara a chamar-me de mãe”
Ontem às 11:56
Um dia marcante. Soraia Carrega encarou o convite para a «1.ª Companhia» como um sinal: «Não podia não aceitar»
Ontem às 11:48