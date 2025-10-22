Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Cristina Ferreira sai em defesa de famosa atriz da TVI, após partilha íntima ser duramente criticada

Há 8 min

Cláudio Ramos anuncia gala única do «Secret Story 9» no próximo domingo

Há 33 min

Panelo condena Vera e ex-concorrentes que a apoiaram: «Repudio»

Há 43 min

Jéssica Vieira condena atitudes de Bruno: «Vai ditar o fim dele»

Há 49 min

Rita Almeida sobre Inês: «A Inês tem sido sonsa neste programa»

Há 52 min

Rita Almeida sobre Liliana: «Desde que se esquece do Zé que demonstra que é egoísta»

Há 54 min

Cláudio Ramos sobre atitude de Liliana com Fábio: «Que moral tem a Liliana?»

Há 55 min

Jéssica Vieira sobre Fábio: «Acredito que o Fábio tem sentimentos pela Liliana»

Há 57 min

Jéssica Vieira sobre Liliana: «Tem um traço tóxico»

Há 58 min

Clemente relembra pedido de Marco Paulo pouco antes da sua morte: «Quis fazer um almoço comigo para me contar alguns detalhes»

Há 1h e 7min

Marco Paulo partiu há um ano. Recorde a carreira do cantor

Há 1h e 18min

Um ano depois da morte de Marco Paulo, Eduardo Ferreira conta tudo sobre a sua relação com ele

Há 1h e 19min