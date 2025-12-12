Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Não cometa este erro na máquina de lavar a roupa ou irá pagar caro

Há 8 min

Mal saiu do «Secret Story», Ana correu para os braços de pessoa especial

Há 12 min

Nunca mais passe frio. É assim que os finlandeses aquecem a casa por menos de 2 euros

Há 38 min

Longe da televisão, Ruben Rua mostra-se melhor do que nunca ao lado da namorada: «Casal perfeito!»

Há 47 min

Almirante Gouveia e Melo revela que não festeja o aniversário. E os motivos deixaram-no à beira das lágrimas

Há 1h e 3min

4 coisas que quase toda a gente faz no banho e que não são recomendadas

Há 1h e 8min

Adjunto da ex-ministra da Justiça confessa abusos em lágrimas. Diz que foram só duas crianças

Há 2h e 59min

Foi Cátia quem deu o último colo ao filho de um mês e meio: «Vesti-o para o colocar no caixão»

Há 3h e 12min

Perderam o bebé com seis semanas. Lidar com o luto de formas distintas levou ao fim da relação

Há 3h e 43min

“Marca vesti-lo para colocá-lo num caixão”: Cátia recorda a morte trágica do filho com um mês e meio

Há 3h e 48min

Cátia sonhava ser mãe. Quando conseguiu, perdeu o filho: “Entreguei-o vivo e só pedia que ele tivesse continuado vivo”

Há 3h e 51min

Emocionado, Almirante Gouveia e Melo recorda morte que o traumatizou

Há 3h e 56min