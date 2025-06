Filhos de Elisabete Moutinho conquistam algo que poucas vezes se vê em bebés

Foi no passado dia 15 de janeiro que Elisabete Moutinho, vencedora do Secret Story – Casa dos Segredos, voltou a ser mãe. A ex-concorrente da TVI deu à luz o pequeno Benjamin, fruto da relação com Pedro Cell, e desde então tem partilhado com os seguidores alguns dos momentos mais ternurentos desta nova fase da vida.

Apesar de recém-nascido, Benjamin já conta com uma conquista surpreendente: os pais criaram-lhe uma conta de Instagram que já ultrapassou sete mil seguidores, um número que continua a crescer diariamente. A presença digital do bebé junta-se à da irmã mais velha, Valentina, que também tem o seu próprio espaço nas redes sociais, onde os fãs acompanham o crescimento da pequena.

Elisabete e Pedro mostram-se felizes e orgulhosos com esta nova etapa em família. Para assinalar o momento, reunimos uma galeria com as melhores imagens da família, que promete derreter corações.