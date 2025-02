Foi há um ano: o detalhe que ninguém reparou no look de Cristina Ferreira na Gala da TVI de 2024

Na Gala de Aniversário da TVI de 2024, Cristina Ferreira destacou-se com um look deslumbrante, no entanto, um pequeno detalhe no seu visual passou despercebido: uma pulseira no seu pulso esquerdo. À primeira vista, parecia ser apenas um acessório, mas, mais tarde, a apresentadora revelou o seu verdadeiro significado. A pulseira, na verdade, foi um presente especial do seu namorado, João Monteiro.

No mês seguinte, em março de 2024, durante o programa «Dois às 10», ao notar que Diogo Amaral usava uma pulseira igual, a apresentadora aproveitou o momento para revelar que a peça havia sido dada por João Monteiro. Recorde aqui o momento.

Veja, na galeria em cima, várias fotos de Cristina Ferreira na Gala de Aniversário da TVI de 2024 e note no detalhe que, há um ano, passou ao lado de todos.