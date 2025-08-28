Foi obeso em jovem, entrou no «Secret Story» e hoje ajuda pessoas a transformarem o seu corpo

João Moreira, ex-concorrente da «Casa dos Segredos 7», recorreu ao Instagram para partilhar, de forma resumida, a sua história de vida, marcada por várias experiências ao longo dos anos.

«Esta é a minha história resumida», começou por afirmar. «Fui obeso até aos 15 anos. Sim. Sempre tive excesso de peso até essa idade e sempre sofri com o preconceito na escola», recordou.

João Moreira prosseguiu: «Nessa altura, decidi mudar da pior forma possível, literalmente. Deitava comida fora e desenvolvi aversão até perder a maior parte da massa muscular, ficando apenas pela pele e osso (primeira foto, 59kg)».

«Aos 21 anos descobri aquilo que se viria a tornar a maior aventura da minha vida: a musculação. Quase 9 anos depois, com tanta aventura, tanta história e tanta transformação, continuo aqui como praticante e profissional da área. Se nestes anos todos acham que é só estética, é porque nunca viveram intensamente algo tão duradouro», acrescentou.

O ex-concorrente orgulha-se do seu percurso: «Com altos e baixos, mudanças académicas, mudanças profissionais, pessoas a cruzarem-se comigo e outras a distanciarem-se, no fim de toda uma vida paralela consigo orgulhar-me de ser o espelho e ajudar milhares de pessoas a mudarem também as suas vidas».

«A história e a luta são minhas. O conhecimento e a experiência serão também para vocês. Nunca desistam!», concluiu João Moreira.