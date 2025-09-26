Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Há 4 min

Antes de entrar no «Secret Story», Pedro Jorge alterou o corpo para proteger o segredo com Marisa

Há 33 min

Coma por apenas 10 euros na tasca preferida do chef Ljubomir Stanisic

Há 34 min

Carolina Deslandes escolheu nome querido dos portugueses para madrinha da filha

Há 1h e 2min

Nunca aqueça líquidos no micro-ondas sem ter isto lá dentro

Há 1h e 4min

Custa apenas 1€ e pouco no Pingo Doce e perfuma a casa por meses

Há 1h e 34min

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

Há 1h e 53min

Exercícios rápidos para afinar a sua cintura sem sair de casa

Há 2h e 4min

Fora do Secret Story, Carina descobre novidade sobre Liliana: «É preciso coragem»

Há 2h e 7min

Tudo o que se sabe sobre o caso da criança de 9 anos que matou a mãe à facada

Há 2h e 44min

Telespectadora com problema de saúde fica em lágrimas ao receber prémio monetário

Há 3h e 26min

É aqui que fica a Fonte dos Namorados, o local onde Cristina Ferreira lançou a moeda antes de conhecer João Monteiro

Hoje às 12:26