Há quem diga que é melhor que o Dyson. E custa apenas uma fração do preço

Inspirado nos modelos de luxo como o Dyson, este secador de cabelo está a conquistar utilizadores por combinar potência, design leve e tecnologia de iões negativos a um preço acessível — apenas 66€. Com três temperaturas, duas velocidades e um motor de alta rotação, seca o cabelo de forma rápida, silenciosa e sem causar danos. As mais de 700 avaliações e média de 4.5 estrelas reforçam a popularidade do produto, que já foi comprado por mais de 100 pessoas no último mês. Muitos destacam que não notam diferença face a modelos muito mais caros, considerando-o uma alternativa eficaz e com ótimo custo-benefício.

