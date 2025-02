Há um detalhe no visual de Cristina Ferreira que poucos repararam. Veja qual

A noite da passada quinta-feira, 6 de fevereiro, ficou marcada pelo lançamento do projeto de Cristina Ferreira, Gira.

A apresentadora já tinha lançado a bruma íntima Pipy, no entanto, essa foi apenas a primeira de muitas novidades. No evento, com várias figuras públicas, Cristina Ferreira apresentou novos produtos, entre os quais, uma coleção de vibradores líquidos com vários sabores: caipirinha, ice, café e vodka.

Além dos produtos, o visual de Cristina Ferreira também chamou a atenção. Com um look branco imaculado, a apresentadora conquistou todos os olhares. À primeira vista, parecia um vestido, mas, em alguns registos, tornou-se evidente que se tratava de duas peças. A escolha de Cristina reforçou a ideia de que a simplicidade é, de facto, a verdadeira chave da elegância.

Espreite, na galeria em cima, alguns registos da noite passada e veja, em detalhe, o look da apresentadora.