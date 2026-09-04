Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

É considerada a "Barbie" dos reality shows em Portugal. Agora, está de regresso ao Big Brother All Stars com um visual bem diferente

Há 1h e 53min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Icónico concorrente entra no «Big Brother All Stars» após ter sofrido desgosto de amor que o deixou sem dinheiro: «Abandonado no altar»

Há 2h e 2min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

O regresso mais surpreendente. Francisco Monteiro incrédulo com concorrente do Big Brother All Stars: «As revistas não adivinharam»

Há 2h e 8min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

GNR alerta para nova burla que chega através de carta do correio

5 set, 09:07
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Foi eleita uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje, vive uma vida totalmente diferente

4 set, 17:00

É possível perder peso na menopausa se eliminar estes três alimentos

4 set, 16:00
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Aos 18 anos, filho de Cristina Ferreira toma decisão e segue as pisadas da mãe

4 set, 15:28

Depois dos 40, diga adeus a este alimento. Cristina Ferreira comprova o efeito na barriga

4 set, 15:00
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

No dia da grande final do Big Brother Verão, mulher de Boris deixa garantia: «As coisas resolvem-se em casa»

4 set, 14:33
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Devastada com perda, Mafalda Castro faz partilha comovente: «Queria cuidar de ti muito mais tempo»

4 set, 13:19
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Músico, mulher grávida e filha de três anos encontrados mortos em casa. Criança de seis anos sobrevive escondida debaixo da cama

4 set, 12:34

Família encontrada morta em casa. Menino de seis anos sobreviveu escondido

4 set, 12:28