Helena Sacadura Cabral, mãe de Paulo Portas, envia mensagem à mãe de Cláudio Ramos

A economista, jornalista e escritora Helena Sacadura Cabral, de 90 anos, deixou uma mensagem carinhosa dirigida à mãe do apresentador Cláudio Ramos. «Muitos parabéns pelo aniversário e pelo filho que tem!», escreveu a mãe de Paulo Portas.

As palavras comoventes surgem num post que Cláudio Ramos dirigiu à sua mãe, a propósito do seu dia de anos. «Um brinde à mãe, que a mãe faz anos», escreveu o apresentador.

Esta pequena homenagem mereceu milhares de gostos e de mensagens de carinho por parte de seguidores, colegas e amigos. «Parabéns. Um dia muito feliz 😍», escreveu Cristina Ferreira. O apresentador Zé Lopes também não ficou indiferente. «E é linda!!! Parabéns à mãe ❤️», escreveu. «Muitos parabéns com votos de muita saúde! E tão bonita que ela é!!!!!», escreveu Luísa Castel-Branco. No mesmo post podem ler-se mensagens de Maria Botelho Moniz e Ana Marques, entre tantas outras figuras públicas e fãs do nosso apresentador.