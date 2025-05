Homem denuncia abuso brutal de mulher: «Mandava-me comer ração de cão»

Tiago Neves, de 38 anos, contou ter sido vítima de violência doméstica por parte da ex-companheira, com quem manteve uma relação entre março e outubro de 2024. Segundo relatou, foi um período marcado por agressões físicas e psicológicas constantes.

«Ela começou a ignorar-me, fez de mim escravo, fazia tudo em casa», afirmou Tiago, que conheceu a ex-companheira através do Facebook e, meses depois, foi viver com ela. A primeira agressão verbal terá acontecido em março e a partir daí os episódios tornaram-se cada vez mais intensos e frequentes.

Tiago acusou a ex-companheira de lhe ter dado «chapadas, murros e pontapés» e recordou um episódio particularmente marcante: «Estava fechado no quintal, ela mandava-me mensagens para ir comer ração de cão». Também confessou ter dormido na rua: «Expulsou-me de casa, agrediu-me, fiquei até às 3h no portão de pijama e chinelos».

Apesar da violência, Tiago tentou manter a relação. «Ela dizia que gostava muito de mim e eu estava sempre disposto a perdoá-la». Este explicou que perdoava por acreditar numa mudança: «Perdoava a ex-companheira por acreditar que ela ia mudar».

Mas a realidade acabou por ser bem diferente. Tiago afirmou ter perdido vários empregos devido à instabilidade gerada pela relação. Este confessou que chegou a sentir vergonha por estar numa posição que, habitualmente, é associada a mulheres: «Tinha vergonha, pois normalmente as mulheres são as vítimas, não as agressoras».

Depois de meses de sofrimento, Tiago decidiu, finalmente, pedir ajuda: «Meti a minha vergonha de lado e pedi ajuda aos meus pais».

Tiago apresentou queixa na GNR por violência doméstica e aguarda agora o desfecho do processo.