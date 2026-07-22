Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Inês Aires Pereira está noiva! E o pedido de casamento não podia ser mais emocionante

Há 8 min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

A ilha de piratas com piscina que está a fazer sucesso entre famílias portuguesas

Ontem às 16:04
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Cristina Ferreira mostra-se indignada com notícia sobre Ruth Marlene: «Acho mesmo triste»

Ontem às 13:57
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Após perder parte da perna, Rodrigo temeu que a namorada o deixasse. A resposta que ouviu está a comover

Ontem às 12:22
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

«A mim não me custa»: Cláudio Ramos deixa convidada lavada em lágrimas com oferta muito generosa

Ontem às 12:03

Após acidente que o deixou em perigo, Rodrigo sonhou com a mãe que morreu quando ele tinha nove anos: «Ninguém me sabe explicar»

Ontem às 11:57
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Cláudio Ramos surpreende convidada: «Se a faz mais feliz, eu ofereço-lhe a cadeira elétrica»

Ontem às 11:42

Depois de vencer o primeiro linfoma, Marisa enfrentou de novo o pesadelo

Ontem às 11:37
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Cristina Ferreira recebe mensagem sobre Ruth Marlene: «Deu um concerto e chorou em palco»

Ontem às 10:45
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Cristina Ferreira reage às recentes notícias sobre Ruth Marlene: «Alguém tem noção do que é isto?»

Ontem às 10:33
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Georgina Rodríguez visita praia portuguesa e causa "alvoroço" no «Dois às 10»

Ontem às 10:16

Cristina Ferreira sobre casamento mediático: «Já deu em divórcio e não temos a noiva»

Ontem às 10:00