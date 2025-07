Já abriu: este complexo de piscinas com escorregas de alta adrenalina está a poucos minutos de Lisboa

Já abriu ao público um novo complexo de piscinas a poucos minutos de Lisboa, que promete levar a adrenalina ao máximo com os seus escorregas radicais. Este espaço é ideal para quem quer fugir da rotina e desfrutar de um dia refrescante em família ou com amigos, num ambiente seguro e moderno. Além das várias piscinas para todas as idades, o complexo conta com zonas de descanso, um bar e espaços verdes para garantir conforto e lazer a todos os visitantes.

Localizado numa área de fácil acesso, o Salina Splash aposta na diversidade de atrações, desde escorregas rápidos até piscinas infantis, tornando-se uma excelente opção para os dias quentes. Quer sejas« amante de emoções fortes ou apenas queira relaxar à beira da água, este novo espaço oferece uma experiência completa para quem procura diversão perto de Lisboa.