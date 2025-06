Já ficou de "olhos presos" nesta foto? Então prepare-se para se surpreender ainda mais

Maria Botelho Moniz deu as boas-vindas ao mês de junho de forma especial e partilhou tudo nas redes sociais. A apresentadora publicou um conjunto de fotografias onde se mostra a celebrar o início do mês dos Santos Populares, num ambiente descontraído e festivo, rodeada de amigos e boa disposição.

«Junho chegou! 🎏🎊», escreveu na legenda da publicação, dando o mote para a alegria típica desta época do ano, marcada pelos arraiais, manjericos e noites quentes de verão que se aproximam.

Nas imagens partilhadas, além do espírito de festa, destacou-se também a presença do pequeno Vicente. O filho da apresentadora roubou as atenções com a sua ternura, aparecendo em momentos amorosos que conquistaram de imediato os seguidores.

A caixa de comentários encheu-se de elogios:

«Momentos que ficam ❤️❤️❤️», escreveu uma seguidora.

«O Vicente, cada dia mais lindo 😍😍😍😍😍», reagiu outra.

Também se lê: «O teu menino é adorável 🥹” e “Lindo 👏👏👏», entre muitos outros mimos dirigidos ao bebé.

Maria Botelho Moniz mostrou, mais uma vez, o carinho e a alegria com que vive os momentos em família e com os amigos — agora, com Vicente como protagonista de muitos desses instantes especiais.

Veja, acima, na galeria, alguns registos da apresentadora com o filho.