Já foi estrela na televisão e agora luta contra um linfoma muito grave

A antiga apresentadora Rita Stock atravessa um dos momentos mais desafiantes da sua vida. Diagnosticada com um linfoma "muito grave", a comunicadora revelou o estado de saúde num vídeo comovente, partilhado no TikTok, onde se mostrou grata pelo carinho recebido… e determinada a lutar.

"Tem sido difícil algumas mensagens, porque tenho-me comovido mais com as mensagens do que propriamente com aquilo que me foi diagnosticado", começou por dizer, visivelmente emocionada.

O momento em que tudo mudou aconteceu durante umas férias no Brasil. Uma dor insistente no peito levou-a a fazer um exame. O resultado, inicialmente apenas uma suspeita, abalou por completo o seu mundo. “Foi uma surpresa muito desagradável quando recebi aquele e-mail. Falava da possibilidade de ser timoma ou linfoma… e eu, otimista como sou, acreditei que seria timoma”, contou.

Apesar da gravidade do diagnóstico, confirmado há apenas duas semanas, a antiga apresentadora não se deixa abalar. Pelo contrário. “É o pior de todos, mas também é o que melhor responde à quimioterapia”, revelou, numa mensagem de força e fé.